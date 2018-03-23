Новый советник Трампа готов развязать большую войну

Что собой представляет бывший постпред США ООН (во времена Буша-младшего) Джон Болтон, которого Дональд Трамп назначил в пятницу помощником по национальной безопасности — вместо отправленного в отставку Герберта Макмастера?

Болтон, который займет пост с 9 апреля, стал уже третьим по счету президентским советником по нацбезопасности за последние год и два месяца, констатирует The Washington Post . Напомним, что первый советник, Майкл Флинн был уволен (точнее, его «съели») менее чем через месяц после назначения из-за подозрений в «контактах с Москвой » и обвинений в беседах с российским послом. Генерал-«ястреб» Макмастер, сторонник «сдерживания» России, все-таки продержался значительно дольше, чем генерал Флинн — сторонник дружбы с Россией.

Сняв Макмастера, Трамп похвалил его за «выдающиеся заслуги» и подчеркнул, что бывший советник «навсегда останется другом». Несмотря на столь теплое прощание, Трамп и Макмастер никогда не были особенно дружны и часто не совпадали во взглядах на отношения с Ираном КНДР , отмечает Washington Post.

Издание полагает: назначение Болтона (которое уже можно считать свершившимся фактом, ибо оно не требует утверждения в Сенате) может привести к резкому изменению поведения США в кризисных ситуациях во всем мире.

Мировые СМИ единодушно отмечают, что смена помощника президента по нацбезопасности наверняка увязано с подготовкой намеченной на конец мая встречи Трампа с Ким Чен Ыном . Но Болтон — весьма своеобразный выбор для этой миссии. Washington Post напоминает: в северокорейском вопросе Болтон всегда выступал как яростный «ястреб». Новый советник Трампа уверен, что КНДР снабжает ядерными технологиями не только Иран, но и «Исламское государство», и «Аль-Каиду» . В своих многочисленных публикациях и телекомментариях Болтон заявлял: единственным способом «остановить Северную Корею от возможности ядерного нападения на США» будет превентивная война.

Еще до своего назначения Болтон уже дал совет Трампу, напоминает The New York Times . По его мнению, президент должен сказать Киму: если Пхеньян не начнет переговоры о полном ядерном разоружении, будет применено «что-то еще». Болтон явно сделал намек на превентивный удар США по Северной Корее, подчеркивает NYT.

В Южной Корее, которая приложила немало усилий, чтобы переговоры Вашингтона и Пхеньяна все же состоялись, опасаются — назначение Болтона может попросту сорвать встречу Трампа и Кима.

«Мы еще увидим: как только Болтон откроет свой рот и начнет словесные атаки против Севера, это даст Северу возможность отказаться от своего предложения на высшем уровне, — прогнозирует в комментарии NYT южнокорейский политолог Ли Пён Чхоль. — Тогда команда Трампа-Болтона увеличит давление, и мы опять услышим разговоры об упреждающем ударе».

Глава МИД Японии Таро Коно, недавно встречавшийся и с Макмастером, и с главой МИД России Сергеем Лавровым , выразил удивление быстротой назначения Болтона. Вкупе с недавней отставкой сторонника переговоров с Пхеньяном Рекса Тиллерсона , это явно тревожит дальневосточного союзника США. Это назначение добавляет лишний штрих к образу «США как этакой безголовой курицы, — что явно плохо для всего мира», — заметил в комментарии NYT политолог Койти Накано из Университета Софии (Токио).

Болтон придерживается еще более агрессивной, чем Трамп, линии поведения по отношению к Ирану, отмечает Washington Post. Он не только уверен, что США должны разорвать «ядерную сделку» с Тегераном , заключенную во времена Барака Обамы . Этого же мнения придерживается и президент США. Не далее как в январе Болтон заявил Fox News : Вашингтон должен не только аннулировать сделку, и ужесточить санкции, но и стремиться к свержению нынешней власти в Иране. Три года назад в интервью NY Times он прямо призывал бомбить Иран.

И наконец, но не в последнюю очередь, напомним об отношении Болтона к России. В июле прошлого года в эфире Fox News бывший постпред США при ООН заявил: санкции против России, равно как и санкции против Ирана и Северной Кореи должны быть «всеобъемлющими, исчерпывающими и быстрыми — так, чтобы жертва санкций не успела предпринять ответные действия.

Болтон призывал остановить россиян на Ближнем Востоке, и „выдавить Россию из Сирии “. Прошлогодние российско-белорусские учения „Запад-2017“ нынешний советник Трампа назвал „испытанием реакции Запада“. „Путин не отступит в своей агрессии“, — уверен Джон Болтон.

»Я слежу за Болтоном с конца 90-х. Тогда он написал знаменитую статью о том, что «Международное право не является правом», то есть открытым текстом заявил, что оно не обладает какой-либо силой для США». На вопрос „кто такой мистер Болтон?“ ответить довольно легко, если использовать подсказку — его сотрудничество с уже упомянутым каналом Fox News, фактическим рупором пропаганды во времена Буша-младшего. Болтон начал карьеру в Вашингтоне во времена Рональда Рейгана , был помощником госсекретаря при Джордже Буше-старшем , отмечает портал Defense News. При младшем Буше он, как уже было сказано, занимал пост посла США при ООН, при этом заявил: „Нет такого понятия, как ООН, есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава — Соединенные Штаты“. Эксперт-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин рассказал газете ВЗГЛЯД

Эта позиция не помешала Бушу-младшему назначить Болтона в ООН. Болтон, между тем, является «настолько одиозной личностью», что произошел «тот редкий случай, когда Сенат отказался его утверждать», однако Буш проигнорировал решение Сената, добавил Домрин. Любопытно, что по данным Washington Post, другие «ястребы» — глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли не были в восторге от назначения Болтона.

Джон Болтон не относится к «фракции» Мэттиса-Келли, «свалившей» Герберта Макмастера. По мнению экспертов Financial Times, его нельзя отнести и к группе неоконсерваторов (неоконов), задававших тон при Буше-младшем. «Неоконы верят, что американские ценности должны быть универсальными. Болтон верит в агрессивное продвижение американских национальных интересов — а это нечто иное», — отмечает обозреватель FTЭдвард Люс.