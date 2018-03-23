Новый лазер США высмеяли в Сети

Пользователи YouTube высмеяли видео испытаний нового американского лазера, разрабатываемого Пентагоном.
Видео испытаний опубликовал на своем YouTube-канале журналист Defence One Патрик Такер. Пользователи обратили внимание на неприятный звук, исходящий от лазера, сообщает РИА «Новости».
«Посмотрите на это, они сделали модем-уродец», — пошутил Gonzalo Cisternas.
«Если его миссия в том, чтобы до чертиков раздражать людей, то миссия выполнена», — заметил HaloMan Searching For Truth.
«Несмотря на все достижения в области лазерной техники, они все еще не могут создать звук «пиу-пиу», — посетовал realistindenial.
«Никогда не любил дабстеп. Skrillex, пора остановиться», — пошутил Ton.
В описании к видео Такер рассказал, что оно было снято в феврале. Лазер, находящийся на ранних стадиях разработки, создается в рамках программы нелетального оружия.