Новый лазер США высмеяли в Сети

В Сети высмеяли видео с новым американским лазером

Пользователи YouTube высмеяли видео испытаний нового американского лазера, разрабатываемого Пентагоном

«Посмотрите на это, они сделали модем-уродец», — пошутил Gonzalo Cisternas. «Если его миссия в том, чтобы до чертиков раздражать людей, то миссия выполнена», — заметил HaloMan Searching For Truth. «Несмотря на все достижения в области лазерной техники, они все еще не могут создать звук «пиу-пиу», — посетовал realistindenial. «Никогда не любил дабстеп. Skrillex, пора остановиться», — пошутил Ton. Видео испытаний опубликовал на своем YouTube-канале журналист Defence One Патрик Такер. Пользователи обратили внимание на неприятный звук, исходящий от лазера, сообщает РИА «Новости»

В описании к видео Такер рассказал, что оно было снято в феврале. Лазер, находящийся на ранних стадиях разработки, создается в рамках программы нелетального оружия.