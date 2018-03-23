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Экс-модель Playboy Карен Макдугал после интима с Дональдом Трампом, извинилась перед его супругой Меланией
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Экс-модель Playboy Карен Макдугал после интима с Дональдом Трампом, извинилась перед его супругой Меланией 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Карен Макдугал и Мелания Трамп
Чуть больше месяца назад в газете The New Yorker вышла большая статья, посвященная связи бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал и президента США Дональда Трампа. Как рассказала изданию 46-летняя актриса и фотомодель, у нее был роман с нынешним главой Соединенных Штатов, который продлился девять месяцев. По словам Макдугал, встречаться с Трампом она начала в июне 2006 года, когда он уже был женат на своей супруге Мелании. Вчера же предполагаемая любовница Трампа в интервью каналу CNN принесла свои извинения первой леди США.
Что можно сказать, кроме того, что я сожалею? Мне очень жаль. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно,
— сказала она.
Карен МакдугалПо словам актрисы, ее с президентом чувства были взаимными, но свою вину она не отрицает.
У нас были настоящие отношения и чувства. Я испытывала большое чувство вины, но я продолжала это делать. Он любил меня и всегда об этом говорил,
— сказала она.
При этом она добавила, что Трамп несколько раз предлагал ей деньги после их интимной близости.
Я на самом деле не знала, как это принять. Я даже не могу описать эмоции, которые появились на моем лице после этого предложения. Наверно, это выглядело очень грустно,
— добавила она.
Напомним, что Макдугал не первая женщина, рассказавшая о своем романе с президентом. О своей связи с Дональдом Трампом также заявляла и порнозвезда Сторми Дэниелс. Несмотря на то что глава США все эти слухи отрицал, его супруга Мелания им, кажется, поверила и на протяжении долгого времени публично отвергала своего мужа. Сейчас же в их отношениях, кажется, наконец все наладилось. Однако новая волна скандальных заявлений в адрес президента США снова может все изменить.
Дональд и Мелания Трамп
Мелания и Дональд Трамп
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