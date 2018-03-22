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В США сняли обвинения с 11 охранников Эрдогана
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В США сняли обвинения с 11 охранников Эрдогана 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Федеральные прокуроры в США приняли решение снять обвинения с 11 охранников турецкого президента Тайипа Эрдогана, передает Wall Street Journal.
Источники издания уточняют, что обвинения были сняты из-за недостаточного количества улик. Однако против четырех сотрудников охраны Эрдогана обвинения по-прежнему остаются в силе.
Напомним, что ситуация вокруг службы безопасности президента Турции произошла в мае прошлого года. Возле турецкого посольства в США протестующие организовали акцию протеста. В резиденции в этот момент находился Эрдоган.
В результате между сторонниками и противниками турецких властей произошла драка, в которой участвовали охранники Эрдогана. Около 10 человек пострадали.
В середине июня США выдали ордер на арест сотрудников охраны президента Турции. Эрдоган в свою очередь заявил, что в американской системе правосудия есть проблемы.
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