В США сняли обвинения с 11 охранников Эрдогана

Источники издания уточняют, что обвинения были сняты из-за недостаточного количества улик. Однако против четырех сотрудников охраны Эрдогана обвинения по-прежнему остаются в силе.

Напомним, что ситуация вокруг службы безопасности президента Турции произошла в мае прошлого года. Возле турецкого посольства в США протестующие организовали акцию протеста. В резиденции в этот момент находился Эрдоган.

В результате между сторонниками и противниками турецких властей произошла драка, в которой участвовали охранники Эрдогана. Около 10 человек пострадали.

В середине июня США выдали ордер на арест сотрудников охраны президента Турции. Эрдоган в свою очередь заявил, что в американской системе правосудия есть проблемы.