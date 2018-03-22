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Дипломаты пошутили о вине Москвы в снегопаде в США
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Российские дипломаты пошутили о вине Москвы в снегопаде в США 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Reuters
Российское посольство в Вашингтоне предположило, что из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах Москва «может быть виновата» в обрушившемся на США снегопаде.
«Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?» — говорится в заявлении посольства.
Как сообщает РИА «Новости», сильный снегопад нарушил в среду работу транспорта на атлантическом побережье США. В Вашингтоне и его окрестностях были закрыты федеральные учреждения и школы.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с японским коллегой Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.
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