Российские дипломаты пошутили о вине Москвы в снегопаде в США

«Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?» — говорится в заявлении посольства. Российское посольство в Вашингтоне предположило, что из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах Москва «может быть виновата» в обрушившемся на США снегопаде.

Как сообщает РИА «Новости», сильный снегопад нарушил в среду работу транспорта на атлантическом побережье США. В Вашингтоне и его окрестностях были закрыты федеральные учреждения и школы.