Адвокат главы минюста США опроверг информацию о расследовании в отношении министра

"Аппарат спецпрокурора [ Роберта Мюллера ] сообщил мне, что после беседы с генпрокурором и проведения дополнительного разбирательства в отношении генпрокурора не ведется расследование в связи с ложными заявления или с дачей заведомо ложных показаний под присягой во время слушаний

в Конгрессе", — отмечается в документе.

По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщала ранее газета The Washington Post, в 2016 году Сешнс, который тогда являлся сенатором от штата Алабама, несколько раз контактировал с послом РФ. Однако на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста Сешнс, находясь под присягой, не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с официальными лицами РФ.

Однако таким заявлением адвокат указал на то, что Мюллер был заинтересован в этом деле и даже поднимал данную тему во время беседы с министром в январе.