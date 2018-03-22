Ещё
Адвокат главы минюста США опроверг информацию о расследовании в отношении министра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат главы минюста США опроверг информацию о расследовании в отношении министра 

ТАСС 44 минуты назад
ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Адвокат министра юстиции и генпрокурора США Чак Купер опроверг в среду информацию СМИ о том, что в отношении его клиента Джеффа Сешнса ведется расследование. Об этом говорится в распространенном заявлении юриста.
"Аппарат спецпрокурора [Роберта Мюллера] сообщил мне, что после беседы с генпрокурором и проведения дополнительного разбирательства в отношении генпрокурора не ведется расследование в связи с ложными заявления или с дачей заведомо ложных показаний под присягой во время слушаний
в Конгрессе", — отмечается в документе.
Купер таким образом опроверг информацию телеканала ABC, который утверждал, что бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб, отправленный в отставку на прошлой неделе, около года назад начал разбирательство относительно контактов Сешнса с официальными лицами РФ.
По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщала ранее газета The Washington Post, в 2016 году Сешнс, который тогда являлся сенатором от штата Алабама, несколько раз контактировал с послом РФ. Однако на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста Сешнс, находясь под присягой, не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с официальными лицами РФ.
Однако таким заявлением адвокат указал на то, что Мюллер был заинтересован в этом деле и даже поднимал данную тему во время беседы с министром в январе.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
ТАСС: последние новости
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля Президент Республики Корея: Пхеньян, Вашингтон и Сеул могут провести трехсторонний саммит США подготовятся к военному решению проблемы КНДР, если дипломатический подход провалится
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог225
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке121
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение