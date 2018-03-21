WP: советники запретили Трампу поздравлять Путина, но тот ослушался

Президент Трамп не последовал особым предостережениям своих советников по национальной безопасности и поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Между тем, как пишет The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в их докладных записках было написано большими буквами «не поздравлять», но Трамп к ним не прислушался.

Разговор с Путиным, который Трамп назвал «очень хорошим звонком», вызвал волну критики в адрес американского президента. Хотя в последнее время его администрация и занимает достаточно жёсткую позицию по отношению к России , он всё же не стал вместе с Лондоном открыто обвинять Москву в отравлении агента Скрипаля и его дочери. И этот факт может разозлить Великобританию, отмечает автор статьи.

Трамп заявил, что лишь пожелал Путину всего хорошего на его новый шестилетний срок, а их беседа касалась целого ряда вопросов, включая контроль над вооружениями и ситуацию в Сирии Северной Корее . Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс, ситуацию вокруг Скрипаля они не обсуждали. Хотя ничего ещё не запланировано, сам Трамп заявил, что, возможно, они встретятся в не столь отдалённом будущем.

Что конкретно содержалось в написанных от руки докладных записках, Белый дом не комментирует. Неизвестно даже, читал ли их Трамп, тем более что перед разговором с Путиным у американского президента была телефонная беседа с одним из советников, но в ней этот вопрос не поднимался.

Поздравления Трампа вызвали шквал критики со стороны американских чиновников, отмечает издание. Так, сенатор Джон Маккейн обвинил Трампа в том, что он «оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах».

Путина поздравили не все мировые лидеры, отмечает издание, поскольку считается, что он победил в условиях, когда многие СМИ контролируются государством, а его главного оппонента до выборов не допустили. Однако Сара Хакаби Сандерс отметила, что с Путиным на этой неделе разговаривали лидеры Франции Германии , а в 2012 году его поздравлял с победой Барак Обама . По её словам, там, где нужно, Вашингтон будет занимать твёрдую позицию по отношению к России, но при этом Трамп намерен установить с Путиным рабочие отношения, чтобы разрешать вопросы глобального значения.

По словам экспертов, Трамп хочет, чтобы США проводили более пророссийскую внешнюю политику, что идёт вразрез с действиями его администрации. И даже тот факт, что в ответ на отравление Скрипаля Вашингтон не принял новых санкций, уже говорит об этом.