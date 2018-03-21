Трамп и Макрон договорились о мерах против РФ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились о необходимости предпринять действия для привлечения России к ответственности из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, заявили в Белом доме.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В МИД России ранее предположили, что срежиссировать дело Скрипаля могли в США. Кроме того, внешнеполитическое ведомство назвало «смешными» заявления Франции о солидарности с Великобританией при том, что никакой информацией Париж не обладает.
Представитель американского посольства ранее заявил, что США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля.