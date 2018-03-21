США пригрозили привлечь РФ к ответственности

США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля

"Вместо того, чтобы продемонстрировать ту смелость, на которую мы надеялись в XXI веке, Россия продолжает свою тактику, отрицая свою ответственность, отвлекая и дезинформируя. Мы еще раз хотим подтвердить нашу солидарность с нашими коллегами из Великобритании. И мы, как и наши коллеги, привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия", — сказал он.

В ответ глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что ему "было бы интересно, какую бы оценку дали американские юристы вашему выступлению". "То, что произошло сейчас в Солсбери, никому не понятно", — еще раз подчеркнул он, призвав "идти дальше, расследовать реально произошедшее". Ермаков вновь призвал Лондон открыть для совместного расследования все данные по делу.

Реакция США

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Белого дома подготовил разные варианты действий на случай, если президент США Дональд Трамп решит предпринять шаги против России в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Самая жесткая опция — высылка российских дипломатов, сообщала в ночь на среду телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте

По их данным, подготовленные варианты действий активно обсуждаются на межведомственном уровне, в том числе между Белым домом и Госдепом, однако есть понимание того, что Москва однозначно ответит зеркально, если Вашингтон вышлет российских дипломатов.

Источники телекомпании уточняют, что речь идет пока о предварительном обсуждении возможных мер. На данный момент нет уверенности, что Трамп решит предпринять хоть какие-то шаги в связи с делом Скрипаля.

На минувшей неделе начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт не исключила введения дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на Скрипаля.