США уничтожили двух боевиков «Аш-Шабаб» при авиаударе в Сомали

"Вооруженные силы США в координации с федеральным правительством Сомали утром 19 марта нанесли авиаудар, ликвидировав двух террористов, ранив двух и уничтожив их автомобиль", — говорится в заявлении AFRICOM.

Сообщается, что удар был нанесен в районе населенного пункта Мубаарак в провинции Нижняя Шабелле.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России