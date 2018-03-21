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США уничтожили двух боевиков «Аш-Шабаб» при авиаударе в Сомали
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США уничтожили двух боевиков «Аш-Шабаб» при авиаударе в Сомали 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Военные США уничтожили в Сомали двух боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»*, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).
"Вооруженные силы США в координации с федеральным правительством Сомали утром 19 марта нанесли авиаудар, ликвидировав двух террористов, ранив двух и уничтожив их автомобиль", — говорится в заявлении AFRICOM.
Сообщается, что удар был нанесен в районе населенного пункта Мубаарак в провинции Нижняя Шабелле.
Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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