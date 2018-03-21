Эксперт рассказал, почему США боятся роста влияния РФ на Ближнем Востоке

"В США обеспокоены ростом российского влияния на Ближнем Востоке, развитием связей Москвы со странами, отношения с которыми Вашингтон считает своей монополией. С этой точки зрения Саудовская Аравия является для США ключевым государством", — сказал египетский эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, эта обеспокоенность США усилилась после визита короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза в Москву в октябре прошлого года, в ходе которого было подписано несколько двусторонних соглашений.

Также, по мнению эксперта, в Вашингтоне озадачены стремлением Саудовской Аравии использовать российские военные технологии. «Но Саудовская Аравия — это суверенное государство, которое имеет право самостоятельно выбирать поставщиков вооружений, чтобы обеспечивать свои интересы», — сказал он, отметив, что ряд современных военных технологий США могут быть недоступны для Саудовской Аравии из-за возражений Израиля

Кроме того, эксперт напомнил, что Саудовская Аравия пытается давить на Вашингтон с тем, чтобы американская администрация заняла более жесткую позицию по отношению к Ирану