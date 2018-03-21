Эксперт рассказал, почему США боятся роста влияния РФ на Ближнем Востоке 

КАИР, 21 мар — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Рост влияния России на Ближнем Востоке, а также укрепление отношений Москвы с традиционными партнерами США в этом регионе вызывает беспокойство американской администрации, считает египетский эксперт, профессор политологии Каирского университета Мустафа ас-Сейид.
"В США обеспокоены ростом российского влияния на Ближнем Востоке, развитием связей Москвы со странами, отношения с которыми Вашингтон считает своей монополией. С этой точки зрения Саудовская Аравия является для США ключевым государством", — сказал египетский эксперт в беседе с РИА Новости.
По его словам, эта обеспокоенность США усилилась после визита короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза в Москву в октябре прошлого года, в ходе которого было подписано несколько двусторонних соглашений.
Также, по мнению эксперта, в Вашингтоне озадачены стремлением Саудовской Аравии использовать российские военные технологии. «Но Саудовская Аравия — это суверенное государство, которое имеет право самостоятельно выбирать поставщиков вооружений, чтобы обеспечивать свои интересы», — сказал он, отметив, что ряд современных военных технологий США могут быть недоступны для Саудовской Аравии из-за возражений Израиля.
Кроме того, эксперт напомнил, что Саудовская Аравия пытается давить на Вашингтон с тем, чтобы американская администрация заняла более жесткую позицию по отношению к Ирану.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Россия «раздувает кризис» на Ближнем Востоке и обвинил РФ в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия, в частности, современных систем противоракетной обороны. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который прибыл в США в начале недели.