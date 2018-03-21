Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

По словам Маккейна, поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

На прошедших в воскресенье выборах президента действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав 76,69% голосов при явке избирателей 67,98%.

Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности.

"Пластинка Маккейна" Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

"Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить, мол, исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем", — напомнил эксперт. Как считает кандидат исторических наук, американист Арег Галстян , Маккейн критикует Трампа, потому что тот поступил не так, как того ожидали в американских политических кругах.

"Но Маккейн и (сенатор Марко. — Прим. ред.) Рубио всегда критикуют Трампа, говорят, что он слишком мягок в отношении России, даже если он подписывает санкции. И эта пластинка играет, что бы Трамп ни делал", — сказал Галстян в эфире радио Sputnik. По его словам, рано или поздно всем придется поздравить, поскольку официальные письма — это сложившаяся традиция.

"Помешанные на раздувании вражды политиканы не заинтересованы в мире и стабильности, поскольку зарабатывают на политических интригах и разжигании военных конфликтов", — отметил он. В свою очередь, депутат Сергей Железняк назвал попытки Маккейна углубить кризис в отношениях России и США "подрывной деятельностью".

Разговор президентов По его мнению, круг тем, затронутых в ходе телефонного разговора, демонстрирует безальтернативность двустороннего диалога в решении важнейших международных вопросов, которое невозможно без участия Москвы и Вашингтона.

Накануне российский и американский лидеры провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента.

Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Они отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине , а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, стороны условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента

Позднее американский лидер отметил, что провел очень продуктивный и хороший разговор с Путиным.

Кроме того, Трамп заявил, что в скором времени может встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля, и именно этот вопрос он намерен обсудить лично. Обеспокоенность Трампа

Как позднее сообщила газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, Трамп также сообщил Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты.

По словам источника, американский президент заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений. В то же время он отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Российские эксперты также считают, что телефонный разговор свидетельствует об обеспокоенности Трампа из-за российских вооружений.

Он пояснил, что, не выходя за рамки существующих ограничений, Москва сделала качественно новый шаг вперед, что позволило обнулить все усилия Вашингтона по созданию глобальной системы противоракетной обороны.