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Трамп вынужден играть по чужим правилам
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Трамп вынужден играть по чужим правилам, считает депутат Госдумы 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Reuters
Позиция президента США Дональда Трампа не совпадает с позицией американского истеблишмента и западной элиты, которые стремятся давить на Россию, чтобы лишить ее политической самостоятельности, но Трамп вынужден играть по чужим правилам, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать стратегическим противником США. Кроме этого, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не исключают собственных мер, направленных против РФ, после решения Великобритании выслать ряд российских дипломатов по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
"Позиция Трампа несколько отличается от позиции американского истеблишмента, но он вынужден играть по тем правилам, которые западная элита устанавливает. А эта западная элита — как те, кто сидит в Вашингтоне, так и те, кто во многом определяет курс европейских столиц, — нацелен на то, чтобы осуществлять максимальный натиск на Российскую Федерацию", — сказал Новиков РИА Новости.
Парламентарий добавил, что это давление осуществляется для того, чтобы создать сложную экономическую ситуацию в России, а, следовательно, лишить Москву возможности совершать самостоятельные политические маневры.
Ранее стало известно, что во вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа, во время которого прозвучали поздравления. Главы государств также обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
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