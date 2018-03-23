Ещё
В США выделят средства на защиту выборов от РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс США одобрил выделение средств на защиту выборов и противодействие России 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял в ночь на пятницу проект федерального бюджета на 2018 финансовый год (начался 1 октября), в котором заложены средства на противодействие так называемому российскому влиянию и усиление защиты американской избирательной системы. Это решение поддержало большинство законодателей обеих палат.
В законопроекте, на основании которого госучреждения США получат финансирование, указано, что не менее $250 млн предназначены для "противодействия российскому влиянию". Речь не идет об одном единичном транше. Общая цифра складывается из долей от средств, выделенных по другим статьям — "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии", "Иностранная военная помощь" и так далее.
Еще $380 млн федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. Федеральное бюро расследований получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими кибератаками, приписываемыми Вашингтоном Москве.
Также продлевается полный запрет на заключение каких-либо контрактов или иное материальное сотрудничество с "Рособоронэкспортом".
Теперь законопроект о бюджете на 2018 финансовый год в размере $1,3 трлн поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу. Он должен утвердить его до полуночи, в противном случае у федерального правительства не останется средств для продолжения работы.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его Конгресс США одобрил выделение $200 млн на военную помощь Украине в 2018 году МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1281
Раскрыта главная цель Путина на новый срок300
Еще одна страна вышлет российских дипломатов50
Британия испугалась мести России91
Успенскую сняли с рейса за дебош122
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение