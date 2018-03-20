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Трампу отказали в иммунитете
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Трампу отказали в иммунитете по делу о домогательствах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Суд в США отклонил ходатайство адвокатов американского президента Дональда Трампа, где утверждалось, что глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о домогательствах, говорится в решении суда.
Адвокаты главы государства требовали от судьи в округе Нью-Йорка отклонить иск Саммер Зервос, бывшей участницы телешоу Трампа "Подмастерье", которая обвинила нынешнего президента США в том, что он трогал ее руками без разрешения, обнимал и "агрессивно целовал" ее. Предполагаемый инцидент произошел в 2007 году.
Судья Дженнифер Шектер не согласилась с доводами защиты.
"Нет никого превыше закона. Общепринято, что президент Соединенных Штатов не имеет иммунитета и подчиняется законам за действия, совершенные частным порядком", — говорится в 19-страничном решении суда.
Судья сослалась на дело "Клинтон против Джонс". В 1997 году Пола Джонс обвинила тогдашнего президента Билла Клинтона в домогательствах. Дело дошло до Верховного суда США, который единогласно подтвердил, что президент не имеет иммунитета по данным делам. Глава государства, действительно, может иметь иммунитет от судебного преследования, но не потому, что он президент, а лишь в связи с исполняемыми им функциями, постановил суд. Поскольку частные отношения не касаются государственной службы, у Клинтона не было иммунитета против обвинений, нет его и у Трампа, заявляет судья Шектер.
Ранее не менее 19 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. В последние месяцы обвинения в приставаниях и выплате "отступных" за молчание участились. В марте две женщины — экс-порноактриса Стефани Клиффорд и экс-модель журнала Playboy Карен Макдугал — потребовали от суда освободить их от соглашений, по которым они обязались не рассказывать о своих отношениях с Трампом под страхом крупного штрафа и в обмен на денежные выплаты.
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
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