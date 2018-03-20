Экс-модель Playboy хочет рассказать о Трампе

Экс-модель Playboy попросила разрешения рассказать об отношениях с Трампом

Макдугал требует признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.

Предполагается, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждает, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.

Ранее аналогичный иск подала порноактриса Стефани Клиффорд , которая получила от адвокатов Трампа 130 тысяч долларов за молчание под угрозой штрафа в 20 миллионов долларов.

Обе женщины пытаются оспорить положения внесудебного соглашения и потребовать их пересмотра в суде.