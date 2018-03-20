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Экс-модель Playboy хочет рассказать о Трампе
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Экс-модель Playboy попросила разрешения рассказать об отношениях с Трампом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Экс-модель журнала Playboy Карен Макдугал подала в суд с требованием разрешить ей рассказать о прошлых отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении Макдугал в суд.
Макдугал требует признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.
Предполагается, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждает, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.
Ранее аналогичный иск подала порноактриса Стефани Клиффорд, которая получила от адвокатов Трампа 130 тысяч долларов за молчание под угрозой штрафа в 20 миллионов долларов.
Обе женщины пытаются оспорить положения внесудебного соглашения и потребовать их пересмотра в суде.
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