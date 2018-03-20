Белый дом прокомментировал серию взрывов в Остине

Белый дом не видит связи между серией взрывов в Остине и терроризмом

Сара Сандерс. "Мы отслеживаем ситуацию, федеральные власти координируются с местными официальными лицами. Мы намерены привлечь к суду тех, кто совершил эти гнусные деяния. Очевидной связи с терроризмом на данный момент нет", — написала Сандерс в Twitter. Белый дом не видит связи с терроризмом в серии взрывов в Остине, заявила пресс-секретарь Белого дома

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека. В понедельник, 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. В воскресенье в Остине произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Городские власти считают, что последний инцидент, по предварительным данным, связан с тремя предыдущими взрывами в городе.