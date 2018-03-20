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Турция надеется, что США выполнят сделку по сирийскому Манбиджу
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Турция надеется, что США выполнят сделку по сирийскому Манбиджу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Анкара, 20 марта /Синьхуа/ — Турция надеется, что США выполнят сделку по сирийскому городу Манбидж. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
В интервью английскому телеканалу «Аль-Джазира» И. Калын отметил, что два союзника по НАТО избегут возможного конфликта в регионе, если вывод поддерживаемых США подразделений Отрядов народной самообороны /YPG/ в Манбидже будет завершен.
"Чиновники могут меняться, но ключевые направления политики должны оставаться прежними", — сказал он, ссылаясь на назначение Майка Помпео новым госсекретарем США. «Мы надеемся, что договоренности, которые мы достигли с нашими американскими коллегами, будут соблюдены», — добавил И. Калын.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие и американские солдаты обеспечат безопасность Манбиджа, а курдское ополчение YPG в регионе будет выведено под наблюдением двух стран.
В воскресенье в рамках операции «Оливковая ветвь», которая была начата 20 января на северо-востоке Сирии, турецкие войска и бойцы Сирийской свободной армии взяли под контроль центр города Африн.
Отметим, что на фоне продолжающейся военной операции Турции против боевиков YPG Вашингтон неоднократно высказывал опасения по поводу безопасности американских войск в Манбидже. —0—
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