Турция надеется, что США выполнят сделку по сирийскому Манбиджу

В интервью английскому телеканалу «Аль-Джазира» И. Калын отметил, что два союзника по НАТО избегут возможного конфликта в регионе, если вывод поддерживаемых США подразделений Отрядов народной самообороны /YPG/ в Манбидже будет завершен.

"Чиновники могут меняться, но ключевые направления политики должны оставаться прежними", — сказал он, ссылаясь на назначение Майка Помпео новым госсекретарем США. «Мы надеемся, что договоренности, которые мы достигли с нашими американскими коллегами, будут соблюдены», — добавил И. Калын.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие и американские солдаты обеспечат безопасность Манбиджа, а курдское ополчение YPG в регионе будет выведено под наблюдением двух стран.

Отметим, что на фоне продолжающейся военной операции Турции против боевиков YPG Вашингтон неоднократно высказывал опасения по поводу безопасности американских войск в Манбидже. —0—