«Кошмар Трампа»: Путина «назначили» госсекретарем США

Ролик под названием «История о двух Трампах» длится три минуты. Все его события Трамп видит во сне.

В начале ролика члены президентской администрации покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уходит со словами: «Так не увольняют миллиардера!».

Далее Трампу снится, что он просыпается, обложенный газетами. «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов», «Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов», — говорится в заголовках.

Тем временем супруга президента Меланья читает книгу «Огонь и ярость» со скандальными подробностями о личности ее мужа, а потом «Законодательство о брачных контрактах».

После этого Трамп делится с зеркалом своими проблемами: «Я последователен не на 100%», «Ты винишь во всем других», «Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше».