Ещё
«Кошмар Трампа»: Путина «назначили» госсекретарем США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кошмар Трампа»: Путина «назначили» госсекретарем США 

Рамблер 6 часов назад
В новом эпизоде американского мультсериала «Симпсоны» высмеиваются предполагаемые фобии президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Ролик под названием «История о двух Трампах» длится три минуты. Все его события Трамп видит во сне.
В начале ролика члены президентской администрации покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уходит со словами: «Так не увольняют миллиардера!».
Далее Трампу снится, что он просыпается, обложенный газетами. «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов», «Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов», — говорится в заголовках.
Тем временем супруга президента Меланья читает книгу «Огонь и ярость» со скандальными подробностями о личности ее мужа, а потом «Законодательство о брачных контрактах».
После этого Трамп делится с зеркалом своими проблемами: «Я последователен не на 100%», «Ты винишь во всем других», «Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше».
Далее он открывает секретное досье, изучает его и восклицает: «Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!». После чего снимает трубку телефона: «Владимир, извини, если разбудил… Нет! Мне плевать, если я тебя бужу!» — сообщает он, требуя оставить США в покое.
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово105
МВД и СБ Украины перешли на сторону России510
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ30
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой60
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете242
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары Криминал
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение