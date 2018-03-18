Посол заявил о провокациях в США на выборах

В США на выборах президента России произошли провокации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Избирательные участки в США открылись два часа назад — в 15.00 мск.
Ранее проблемы возникли у россиян, проживающих на Украине — они не смогли проголосовать из-за того, что доступ в российские дипломатические учреждения, где открыты участки для голосования, оказался перекрыт.
18 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).