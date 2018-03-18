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Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки
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Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки 

Newsru.com 7 часов назад
Фото: Newsru.com
Руководство США и Северной Кореи проведет консультации в столице Финляндии Хельсинки, сообщает телекомпания. Данные со ссылкой на МИД страны подтверждает агентство ТАСС.
По данным Yle, заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг уже отправился в Финляндию. Он отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.
Кто возглавит американскую делегацию, на момент написания заметки не сообщается.
Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.
Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе
проходила в Стокгольме
Ранее в марте президент США Дональд Трамп к удивлению всего мира
принял
приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые «самые масштабные» санкции против КНДР.
Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения
"величайшей сделки"
для мира. «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно», — выразил уверенность американский президент.
Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.
До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером.
Newsru.com: последние новости
Умер хакер, сдавший информатора Wikileaks Челси Мэннинг Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США Замглавы Госдепа, рассказавший о неосведомленности Тиллерсона насчет отставки, лишился поста
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