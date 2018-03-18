Консультации между США и Северной Кореей пройдут в Хельсинки

По данным Yle, заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг уже отправился в Финляндию. Он отвечает за связи между Северной Кореей и США, и в Хельсинки он должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.

Кто возглавит американскую делегацию, на момент написания заметки не сообщается.

Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорте Пекина.

Подготовка встречи глав Северной Кореи и США ранее на этой неделе

Ранее в марте президент США Дональд Трамп к удивлению всего мира

принял

приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном , несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые «самые масштабные» санкции против КНДР.

Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения

"величайшей сделки"

для мира. «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно», — выразил уверенность американский президент.

Покинувший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля.

До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером.