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Американский десантный корабль вошел в порт Батуми
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Американский десантный корабль вошел в порт Батуми 

ТК «Звезда» 17 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В период пребывания американского корабля в Грузии состоятся двусторонние учения совместно с США.
В порт Батуми вошел корабль 6-го флота США «Oak Hill» в рамках регулярной дислокации с портовым визитом. Это первый визит корабля в Грузию, сообщает Newinform.com.
Отмечается, что в период пребывания американского корабля в Грузии состоятся двусторонние учения совместно с США. По информации американского посольства, целью маневров станет усиление морской безопасности и боеспособности между союзниками и партнерами НАТО.
Данная морская операция идет в рамках Atlantic Resolve и поддерживает союзников НАТО в Восточной Европе. В составе экипажа корабля 22 офицера и 400 человек персонала.
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