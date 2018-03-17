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ЦРУ помогло Трампу найти диалог с КНДР
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ЦРУ помогло Трампу найти диалог с КНДР 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники ЦРУ помогли президенту США Дональду Трампу наладить контакты между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом узанала газета The New York Times.
Как пишет издание, поиском диалога занимались не дипломаты, а кадровые разведчики. Чаще всего с представителями Пхеньяна общался глава ЦРУ Майк Помпео. Недавно его назначили главой Госдепартамента.
По всей видимости, тема с КНДР стоила кресла Рексу Тиллерсону, который настаивал на переговорах, но слишком забегал вперед, чем вызвал недовольство Трампа.
США и КНДР планируют обсудить отказ Пхеньяна от ядерных испытаний в конце мая. Не исключено, что Трамп проведет «самую рискованную встречу» с Ким Чен Ыном.
За последнюю четверть века официальные лица США посещали Пхеньян шесть раз, однако до сих пор ни один действующий президент не приезжал в столицу Северной Кореи с официальным визитом.
По данным агентства Ura.ru, о желании Ким Чен Ына отказаться от испытаний ядерного оружия и пусковых установок сообщил журналистам советник южнокорейского президента по безопасности Чон Ый Ен. Он отметил, что руководитель КНДР придерживается принципов денуклеаризации и готов от них отказаться, если Пхеньяну будет гарантирована безопасность от внешних военных угроз.
Ранее Трамп подтвердил свое намерение встретиться с Ким Чен Ыном. Главы двух стран выразили осторожный оптимизм по этому поводу. В Белом доме считают, что у КНДР есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь.
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