ЦРУ помогло Трампу найти диалог с КНДР

Как пишет издание, поиском диалога занимались не дипломаты, а кадровые разведчики. Чаще всего с представителями Пхеньяна общался глава ЦРУ Майк Помпео. Недавно его назначили главой Госдепартамента

По всей видимости, тема с КНДР стоила кресла Рексу Тиллерсону, который настаивал на переговорах, но слишком забегал вперед, чем вызвал недовольство Трампа.

США и КНДР планируют обсудить отказ Пхеньяна от ядерных испытаний в конце мая. Не исключено, что Трамп проведет «самую рискованную встречу» с Ким Чен Ыном

За последнюю четверть века официальные лица США посещали Пхеньян шесть раз, однако до сих пор ни один действующий президент не приезжал в столицу Северной Кореи с официальным визитом.

По данным агентства Ura.ru, о желании Ким Чен Ына отказаться от испытаний ядерного оружия и пусковых установок сообщил журналистам советник южнокорейского президента по безопасности Чон Ый Ен. Он отметил, что руководитель КНДР придерживается принципов денуклеаризации и готов от них отказаться, если Пхеньяну будет гарантирована безопасность от внешних военных угроз.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение встретиться с Ким Чен Ыном. Главы двух стран выразили осторожный оптимизм по этому поводу. В Белом доме считают, что у КНДР есть более светлое будущее, если она выберет правильный путь.