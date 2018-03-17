СМИ узнали о роли ЦРУ в переговорах Трампа с Северной Кореей

Налаживанием контактов между Вашингтоном и руководством Северной Кореи занимались не дипломаты, а сотрудники спецслужб. Чаще всего с представителями Пхеньяна общался глава ЦРУ . Об этом сообщает New York Times.

Источники издания подчеркивают, что тема Северной Кореи стала одной из причин отставки Рекса Тиллерсона . Он якобы тоже настаивал на переговорах с КНДР, но слишком торопил события, чем вызвал недовольство президента.

В конце мая должна состояться вчтреча, во время которой стороны могут обсудить отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. За последние 25 лет американские представители посещали Пхеньян шесть раз. Однако до сих пор ни один действующий президент США не приезжал в столицу КНДР с официальным визитом.