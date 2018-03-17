ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа

По мнению издания, данное обстоятельство говорит об усиливающемся политическом влиянии Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ, которого Трамп назначил новым государственным секретарем во вторник 13 марта. Это также свидетельствует о второстепенной роли Госдепа США в планировании «самой рискованной встречи» Трампа и Кима.

Источник издания отметил, что Помпео уже установил контакт с представителями КНДР с помощью ЦРУ и северокорейской разведки.

Ранее сообщалось, Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. По последним данным, встреча может пройти в мае.