В США сенаторы предположили, что покупка Турцией С-400 грозит санкциями

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости . Группа сенаторов-демократов обратилась в пятницу в госдепартамент с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в письме сенаторов.

"Наше письмо касается конкретно сообщений о переговорах между Россией и некоторыми странами по продаже систем ПВО С-400 российского правительства , а также того, не могут ли данные сделки спровоцировать обязательные санкции в связи с CAATSA (Законом о противодействии противникам Америки через санкции)", — говорится в письме.

Закон CAATSA предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать «значительные» сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций. Госдеп утверждает, что уже добился убытков для российского ВПК в размере от трех до четырех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в свою очередь, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ВПК от санкций взяты с потолка.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.