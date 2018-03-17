Ещё
Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах 

Национальная Служба Новостей 14 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американская академия кинематографических искусств, присуждающая премию «Оскар», начала расследование поступивших обвинений в сексуальных домогательствах в отношении президента академии Джона Бейли, сообщает РИА «Новости».
75-летнего президента Киноакадемии, известного оператора, режиссера обвинили в домогательствах три женщины.
Американская академия кинематографических искусств и наук основана 11 мая 1927 года в штате Калифорния (США) как организация профессионалов на общественных началах, посвящённая продвижению кинематографа.
Академия объединяет более 6000 профессионалов киноиндустрии. Общее количество членов Академии, имеющих право голоса, на данный момент — 6028 человек.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в ближайшие месяцы «Агрессивная страна-изгой». Новая риторика американских СМИ в адрес России МГУ: Трамп уволил Тиллерсона из-за мягкой внешней политики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ256
В Госдуме оценили заявление Порошенко53
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британский Совбез обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение