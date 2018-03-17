Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах

Американская академия кинематографических искусств, присуждающая премию «Оскар», начала расследование поступивших обвинений в сексуальных домогательствах в отношении президента академии Джона Бейли , сообщает РИА «Новости»

75-летнего президента Киноакадемии, известного оператора, режиссера обвинили в домогательствах три женщины.

Американская академия кинематографических искусств и наук основана 11 мая 1927 года в штате Калифорния ( США ) как организация профессионалов на общественных началах, посвящённая продвижению кинематографа.

Академия объединяет более 6000 профессионалов киноиндустрии. Общее количество членов Академии, имеющих право голоса, на данный момент — 6028 человек.