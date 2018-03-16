Ещё
Белый дом вновь опроверг слухи об отставке Макмастера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом вновь опроверг слухи об отставке Макмастера 

РИА Новости 16 часов назад
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Белый дом в четверг вновь опроверг слухи об отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера.
"Эта информация неверна, у президента нет никаких намерений менять (Макмастера)", — ответила Сандерс на соответствующий вопрос. По ее словам, у президента Дональда Трампа хорошие рабочие отношения с Макмастером.
"Генерал Макмастер — преданный государственный служащий. И он здесь не занимается историями, о которых многие из вас (журналистов) пишут. Он занимается действительно большими проблемами, такими как Северная Корея, Россия, Иран. Это то, чем он занимается, и это то, на чем мы (администрация США) будем сосредоточены каждый день", — добавила Сандерс.
Упорные слухи о грядущей отставке Макмастера ходят на протяжении нескольких месяцев. На его место пресса прочит такие фигуры, как вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, который в ближайшее время намерен уйти в отставку с этого поста.
Среди других потенциальных кандидатов на увольнение назывались также шеф аппарата Белого дома Джон Келли и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, на место которого Трамп будто бы прочит главу минэнерго Рика Перри.
Трамп уволил во вторник госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.
Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставляли министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов. Трамп также уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и и. о. министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.
РИА Новости: последние новости
СМИ: американские сенаторы потребовали заблокировать "Северный поток - 2" В США казнили убийцу, известного как "чулочный душитель" Клинтон попала в больницу с переломом запястья, сообщили СМИ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ256
В Госдуме оценили заявление Порошенко53
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британский Совбез обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение