В США потребовали заблокировать «Северный поток-2» 

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2». Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты», сообщает в пятницу, 16 марта, The Washington Examiner.
Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.
«Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте послания.