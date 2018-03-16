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В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
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В США потребовали заблокировать «Северный поток-2» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2». Они призвали использовать для этого «все имеющиеся инструменты», сообщает в пятницу, 16 марта, The Washington Examiner.
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Парламентарии направили письмо министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.
«Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока-2" в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте послания.
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