Порноактриса через суд пытается рассказать о сексе с Трампом. Ей начали угрожать

Неожиданный удар по президентству Дональда Трампа пришел со стороны индустрии порно — актриса Сторми Дэниелс объявила о своей сексуальной связи с главой Белого дома, которую тот замалчивал много лет и за огромные деньги. Скандал набирает обороты — люди Трампа якобы покупали молчание Дэниелс не только деньгами, но и «добрым словом», то есть угрозами физической расправы.

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Кнутом и пряником

Юрист Майкл Авенатти, представляющий интересы Сторми Дэниелс, порнозвезды, в эфире телеканала CNN заявил, что его клиентке поступали угрозы физической расправы.

По словам Авенатти, угрозы были связаны конкретно с иском против Дональда Трампа —

кто-то сильно не хотел, чтобы Дэниелс рассказала то, что знает о президенте. Представитель порнозвезды анонсировал, что подробнее она расскажет об этих угрозах на передаче «60 минут» на телеканале CBS в конце марта.

Кто конкретно угрожал Дэниелс, юрист не стал раскрывать, как и то, был ли это человек, непосредственно приближенный к нынешней президентской администрации . Он также не ответил на вопрос, обратилась ли Дэниелс в полицию по поводу угроз.

В том же эфире Авенатти заявил, что еще шесть женщин помимо Сторми Дэниелс готовы подтвердить сексуальную связь с Трампом. Некоторые из них, по словам юриста, заключали с президентом договоры о неразглашении. Имен и каких-либо

обстоятельств отношений президента с этими женщинами Авенатти не назвал и сказал, что «не ручается» за эти истории.

Порнозвезда Сторми Дэниелс, по паспорту Стэфани Клиффорд, подала в суд на Трампа на прошлой неделе. Она заявила, что в 2016 году, накануне выборов, личный юридический помощник Трампа Майкл Коэн предложил ей 130 тысяч долларов за молчание о некоем инциденте сексуального характера с участием Трампа, произошедшем в 2006 году. Теперь она через суд хочет аннулировать это «соглашение о молчании». И Коэн, и официальные представители Белого дома отвергают заявления порнозвезды.

Кэшбек

Стефани Клиффорд предложила перевести на счет Дональда Трампа 130 тысяч долларов к концу этой недели, а точнее к 16 марта. И после этого, исходя из написанного в документе, она сможет открыто и свободно рассказывать о былых отношениях с американским лидером и о всех попытках заставить ее молчать. Кроме этого, у нее появится право на публикацию текстовых сообщений, фотографий и видеозаписей, имеющихся у нее и касающихся действующего президента США

Юрист Авенатти предположил, что изначально девушка согласилась на такое соглашение под давлением, а вовсе не из-за желания заработать.

Думаю, когда люди посмотрят выпуск «60 минут», они узнают в деталях все обстоятельства, под которыми моя клиентка подписала это соглашение о неразглашении, а также о том, что происходило после, в том числе и об угрозах и других тактиках устрашения, которые использовались для достижения молчания моей клиентки,

— Майкл Авенатти.

Клиффорд — ветеран порноиндустрии. На 2014 год снялась в 184 порнофильмах и срежиссировала 65 порнолент. Изначально она играла только в лесби-фильмах, но уже с 2002 года, в возрасте 23 лет, начала сниматься и в сценах с мужчинами. Также снялась в известном голливудском фильме «

40-летний

девственник» и в телешоу «Грязь».