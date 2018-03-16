Бизнесмен Феликс Сэтер не усматривает политической подоплеки в проекте Трампа в Москве

Не говорит за Трампа

Сэтер рассказал, что его компания Bayrock Group арендовала помещения в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, где базируется штаб-квартира группы Trump Organization. По словам бизнесмена, в 2000 году он, воспользовавшись благоприятным случаем, сам представился Трампу и в дальнейшем начал направлять ему на рассмотрение потенциальные деловые сделки. В 2015 году миллиардер подписал меморандум о намерениях, предусматривающий выделение аванса в $4 млн на строительство небоскреба в Москве. Дальше этого дело не пошло.

Сэтер в интервью заявил, что ему не известно, намеревался ли Трамп с помощью крупного проекта в Москве заручиться негласной поддержкой руководства России для своих будущих политических планов. «Я не политик. Я не понимаю последствий политики и политических контактов, плохо или хорошо это выглядит со стороны», — сказал бизнесмен.

Я пытался провернуть сделки с недвижимостью. Я не был вовлечен ни в [предвыборную] кампанию, ни в достижение каких-то политических целей", — продолжил он. Предприниматель добавил, что не был в курсе, надеялось ли окружение Трампа, что столь крупная сделка могла в будущем помочь республиканцу добиться успеха на выборах.

Сэтер переадресовал нынешнему президенту США вопрос о том, влиял ли тот нереализованный проект в Москве на сравнительно мягкий курс Трампа по отношению к России. «Я не могу говорить за президента», — заявил бизнесмен.

Он категорически опроверг, что имел сведения о планах российских спецслужб попытаться повлиять на исход выборов в США 2016 года. «Я не был в курсе того, что они делали. Я, как и остальные, прочел об этом в газетах», — сказал он.

Двойной агент?

52-летний предприниматель российского происхождения при этом заявил, что является патриотом Америки и в течение двух последних десятилетий выполнял поручения американских ЦРУ ФБР и военной разведки. «Я патриот. Имея возможность служить своей стране и сделать все возможное для ее защиты, я не рассуждал. Я спросил лишь, где мне надо расписаться», — утверждает Сэтер.

Он рассказал, при каких обстоятельствах был завербован американцами. Будучи молодым человеком, он ввязался в пьяную драку, нанес увечье человеку и отсидел год в тюрьме. После выхода на свободу Сэтер пытался вновь заняться бизнесом и отчаянно нуждался в деньгах, поэтому ввязался в финансовые махинации, нанесшие инвесторам урон в размере $40 млн Как утверждает предприниматель, на вечеринке в Москве прямо в уборной к нему обратился человек, представившийся агентом США. Неизвестный рассказал, что Сэтер, сам того не ведая, снискал доверие высокопоставленных сотрудников спецслужб РФ, обладавших ценной для Вашингтона информацией об оборонных технологиях России.

"Ты им, кажется, по душе: ты говоришь на русском языке, ты варишься в этом во всем. Ты нужен своей стране [США]", — привел Сэтер слова незнакомца. Предприниматель дал согласие сотрудничать со спецслужбами США и для выполнения их заданий поддерживал имидж коррумпированного предпринимателя.

Сэтер заявил, что все это он рассказал под присягой, давая показания спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса. По словам бизнесмена, конгрессмены-демократы, задававшие ему вопросы по поводу приписываемого команде Трампа сговора с Россией, в конце концов, объявили паузу в заседании и поблагодарили его за верную службу США.

О несостоявшемся проекте

О том, что Сэтер уже в период избирательной кампании в 2015 году предлагал руководству Trump Organization заняться строительством башни Trump Tower в Москве, сообщила в конце августа прошлого года газета The Washington Post . По ее данным, Сэтер призывал Трампа приехать в столицу России и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли сложности с земельным участком и разрешениями на строительство. В результате в конце января 2016 года проект свернули.

То, что в Trump Organization планировали строить небоскреб в Москве, давно известно. Об этом еще в ноябре 2013 года сам Трамп сообщил ТАСС, посещая Москву для проведения финала конкурса «Мисс Вселенная».