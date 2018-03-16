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Эрдоган: мы не знаем, какой будет позиция США по Манбиджу после Тиллерсона
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Эрдоган: мы не знаем, какой будет позиция США по Манбиджу после Тиллерсона 

РИА Новости 20 часов назад
АНКАРА, 16 мар — РИА Новости. Анкаре не известно, какой будет позиция Вашингтона по сирийскому Манбиджу после отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена вместе с США создать зону безопасности в Манбидже, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о договоренности Турции с США о том, что YPG (силы самообороны сирийских курдов) должны уйти из этого региона. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в июне 2016 года.
"США дали нам предложение по Манбиджу. Какой путь выберет новое руководство (госдепартамента — ред.) — мы не знаем. Если США выведут террористическую организацию (Анкара считает YPG террористической организацией — ред.) из Манбиджа, то мы эту работу намного быстрее осуществим. Надеемся, что мы не слишком заставим ждать наших братьев в Манбидже", — заявил Эрдоган, выступая в городе Эрзурум. Трансляцию вел телеканал NTV.
Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан. В связи с этим Чавушооглу перенес свой визит в США, намеченный на 19 марта.
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