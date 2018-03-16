Почему западные СМИ не спешат обвинять США во вмешательстве в дела других стран

Абсолютная нетерпимость американских СМИ по отношению к вмешательству в дела других стран — явление относительно новое для США . О том, что влияние на внутренние процессы суверенных государств — это плохо, заокеанские медиа узнали только после того, как выборы проиграла Хиллари Клинтон . И неудивительно, ведь Вашингтон — бессменный лидер по числу вмешательств, но у американцев, по их собственному мнению, на это есть полное право. О том, как западные СМИ сменили свои «моральные ориентиры», в своей колонке для RT рассказала автор Telegram-канала «Карточный домик» Ксения Ермакова. Вот уже почти два года «независимые» американские средства массовой информации, о независимости которых многое могут рассказать многочисленные семейные и родственные связи между членами Демократической партии и телеведущими, журналистами и даже президентами мейнстримных новостных компаний, постоянно напоминают миру о недопустимости вмешательства в (американские) выборы.

И хотя сами СМИ заверили читателей, что они абсолютно чужды предвзятости, тема стороннего вмешательства приобрела особую актуальность именно после поражения в президентской гонке Хиллари Клинтон — кандидата от партии демократов. Ранее об этом предпочитали не говорить, ведь именно США и занимались активным вмешательством во внутреннюю политику других стран. С середины XX века Америка уверенно лидирует в том, в чём сейчас так отчаянно обвиняет Россию

Лучше всего это подтверждают рассекреченные документы ЦРУ , на которых основана докторская диссертация профессора Дова Левина, преподающего курсы по международной политике и политике США в Университете Карнеги — Меллона в Пенсильвании. В ней говорится, что с 1946 по 2000 год США и СССР вмешивались в иностранные выборы 117 раз. Из них СССР прибегал к такой практике 36 раз, а США — 81. С 1990 по 2000 год в 18 из 21 случая за вмешательствами стояла Америка.

Примером могут послужить выборы в Италии 1948 года, выборы на Филиппинах 1953 года, финансирование Америкой Либерально-демократической партии Японии в 1950-е и 1960-е годы и другие эпизоды. В этих странах США через спецслужбы спонсировали определённых кандидатов, вели агрессивные пропагандистские кампании против их политических соперников, выкрадывали внутренние документы из штаб-квартир конкурировавших с ними партий, вербовали информаторов, скармливали газетам информацию (ложную или достоверную — в зависимости от ситуации) и не только. В 1996 году бывший агент ЦРУ Марк Уайат расскажет, как он и его коллеги сумками ввозили деньги в Италию для противостояния коммунистам

Отдельно стоит упомянуть об американском вмешательстве в президентские выборы Российской Федерации в 1996 году. Все помнят о так называемом деле о коробке из-под ксерокса, когда членов предвыборного штаба Ельцина задержали на выходе из Дома правительства с полумиллионом долларов в картонной коробке. Ранее, в преддверии выборов, МВФ при поддержке правительства США выдал России кредит в размере $10,1 млрд В The New York Times в то время отметили, что эти деньги могут «пригодиться предвыборной кампании Ельцина».

Помимо непосредственного участия американских политтехнологов во внутренних политических процессах на территории России США для денежных вливаний в предпочтительного кандидата использовали и своё влияние на международной арене. После выборов работавшие на Ельцина американские консультанты с бахвальством рассказывали американским СМИ о своей роли в его победе.

В других случаях США финансировали настоящие военные перевороты. В пример можно привести совместную операцию ЦРУ и британских спецслужб под кодовым названием «Аякс», в результате которой в 1953 году был свергнут демократически избранный премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык, который, помимо прочего, хотел национализировать нефтегазовый сектор страны. Это вполне отвечает на вопрос «Почему?» из диссертации Левина. ЦРУ признает причастность к перевороту лишь в 2013 году.

С наступлением информационной эпохи арсенал инструментов для вмешательства в политику иностранных государств стал несравненно шире. Использование интернет-технологий в военное время для распространения пропаганды известно ещё со времён войны в Ираке . Тогда американские военные, консервативные блогеры, граждане Ирака и члены «Аль-Каиды» * создавали собственные платформы, на которых рассказывали свои версии правды. Онлайн-операции США в киберпространстве известны как Operation Earnest Voice. Подробности и детали неизвестны, но официально заявлено, что цель операции — информационное противостояние террористическим организациям во Всемирной паутине.

В 2010 году на правительственном сайте США, где размещаются госконтракты, появился заказ на создание системы для ведения кампаний в сети. Другими словами — для распространения американской пропаганды. Контракт предполагал разработку специального ПО и фейковых профилей. Фейки (или, как их называют, sockpuppets) следовало оформлять соответствующим образом, чтобы сделать их максимально похожими на реальных людей. Упоминается и настройка прокси-серверов и VPN для обхода сервисов, определяющих местоположение пользователей. Эта инициатива продвигалась в рамках вышеупомянутой операции, которая, кстати, не свёрнута до сих пор.

Реакция СМИ была довольно сдержанной. В то время как американские источники выражали удивление или просто сухо излагали известные им детали, некоторые европейские издания критиковали американское правительство за систематизацию использования фейковых аккаунтов в сети. Однако главную озабоченность у них вызывало то, что в конце концов фейки будут вычислены — и это навредит репутации США. То есть крупные СМИ не спешили обсуждать, насколько такая практика может быть приемлема в принципе. Почти все источники привели слова Джеймса Мэттиса , возглавлявшего на тот момент Командование объединённых войск США, о том, что работа США в киберпространстве ближневосточных государств направлена на противостояние деятельности террористических организаций по вербовке новых последователей и обучению смертников.

Отношение к вмешательству в политическую систему суверенных государств резко изменилось после того, как Трамп стал президентом. Именитые журналисты, такие как Роберт Пэрри , расследования которого в 1985 году пролили свет на причастность ЦРУ к контрабанде кокаина из Никарагуа , говорят, что американские новости о России превратились в стопроцентную пропаганду. Учитывая, что федеральные СМИ США представляют собой не что иное, как рупор Демократической партии, этому не приходится удивляться. Как и двойным стандартам: в прошлом месяце в The New York Times изящно объяснили, что за вмешательствами США стоят благородные цели, ведь они всегда поддерживают неавторитарных кандидатов в их борьбе с диктаторами.

История с этим не согласна, но это не мешает изданию продвигать идею о том, что только у США есть право на вторжение во внутренние политические процессы независимых стран. Именно поэтому в начале текущего года американским правительством был объявлен конкурс на грант в размере $700 тыс. для создания «объективных медиа» в Венгрии , где в апреле состоятся парламентские выборы.

ОАЭ, Катар, Возникает лишь один вопрос. Почему, когда доходит до официальных обвинений, власти США по непонятной причине забывают о существовании других стран ( Саудовская Аравия Израиль и т.д.), которые самым непосредственным образом вмешиваются в политику США и оказывают влияние на авторитетнейших политических деятелей и самых высокопоставленных членов правительства через лоббирование и многомиллионные «подарки»?

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.