Мэттис: уход Тиллерсона не повлияет на отношения США с союзниками

Об этом в четверг заявил для журналистов министр обороны страны Джеймс Мэттис , возвращаясь из своей поездки на Ближний Восток.

«Я понимаю, почему вы (журналисты — Ред.) спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история», — цитирует агентство Reuters слова Мэттиса на борту самолета по дороге обратно в Соединенные Штаты

Афганистан. Как отмечает ТАСС , Мэттис за последние дни успел посетить Бахрейн

Он заявил, что «прочность отношений этих стран с Соединенными Штатами, имеющими очень мощные институты, выходит за рамки отдельных личностей».

Министр при этом признал, что они вместе с Тиллерсоном всегда разрешали все разногласия до того, как идти на встречи в Белый дом.