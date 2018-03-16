Мэттис: уход Тиллерсона не повлияет на отношения США с союзниками 

Об этом в четверг заявил для журналистов министр обороны страны Джеймс Мэттис, возвращаясь из своей поездки на Ближний Восток.
«Я понимаю, почему вы (журналисты — Ред.) спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история», — цитирует агентство Reuters слова Мэттиса на борту самолета по дороге обратно в Соединенные Штаты.
Как отмечает ТАСС, Мэттис за последние дни успел посетить Бахрейн и Афганистан.
Он заявил, что «прочность отношений этих стран с Соединенными Штатами, имеющими очень мощные институты, выходит за рамки отдельных личностей».
Министр при этом признал, что они вместе с Тиллерсоном всегда разрешали все разногласия до того, как идти на встречи в Белый дом.
«ФедералПресс» напоминает, во вторник американский лидер Дональд Трамп объявил, что Тиллерсона на посту госсекретаря заменит директор ЦРУ.