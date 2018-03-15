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США расширили санкции против России
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США расширили санкции против России 

RT на русском 9 минут назад
Фото: РИА Новости
США расширили санкции в отношении России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
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