Стало известно о новом нападении на американских военных в Нигере

Всего через два месяца после того, как в октябре американские «зеленые береты» попали в засаду террористов «Исламского государства» в Нигере , войска из США снова оказались вовлечены в перестрелку в этой стране.

Новый бой, о котором ранее не сообщалось, произошел 6 декабря во время миссии американцев в бассейне озера Чад . Объединенные нигерские и американские силы попали под огонь экстремистов, сообщает CNN

При этом в Пентагоне подчеркнули, что американские военные не искали боевых действий, а миссия была направлена на установление «условий для будущих операций» против экстремистских организаций.

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что американские силы действуют в нестабильных регионах, в связи с чем «иногда подвергаются опасности со стороны вражеских сил».

«Когда такая ситуация происходит, наш персонал уполномочен соответствующим образом реагировать на угрозы и насилие», — говорится в заявлении.

Напавшие на американцев оказались сторонниками группировки ИГ в Западной Африке. Именно эти боевики несут ответственность за октябрьскую засаду. В декабрьской перестрелке, как утверждается, были убиты 11 боевиков, в том числе два террориста-смертника. О потерях среди американцев не сообщается.

У США около 800 военнослужащих в Нигере, в том числе те, что участвуют в строительстве новой базы беспилотных летательных аппаратов в Агадесе.

Ранее в Сети появилось видео октябрьского боя против боевиков «Исламского государства», в котором погибли четверо американских «зеленых беретов» в Нигере. Запись сделала камера на шлеме одного из убитых спецназовцев. Опубликовали ее террористы.

Позже появилось подробное описание этого боя.