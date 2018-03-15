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Стало известно о новом нападении на американских военных в Нигере
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Стало известно о новом нападении на американских военных в Нигере 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Всего через два месяца после того, как в октябре американские «зеленые береты» попали в засаду террористов «Исламского государства» в Нигере, войска из США снова оказались вовлечены в перестрелку в этой стране.
Новый бой, о котором ранее не сообщалось, произошел 6 декабря во время миссии американцев в бассейне озера Чад. Объединенные нигерские и американские силы попали под огонь экстремистов, сообщает CNN.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что американские военные не искали боевых действий, а миссия была направлена на установление «условий для будущих операций» против экстремистских организаций.
Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что американские силы действуют в нестабильных регионах, в связи с чем «иногда подвергаются опасности со стороны вражеских сил».
«Когда такая ситуация происходит, наш персонал уполномочен соответствующим образом реагировать на угрозы и насилие», — говорится в заявлении.
Напавшие на американцев оказались сторонниками группировки ИГ в Западной Африке. Именно эти боевики несут ответственность за октябрьскую засаду. В декабрьской перестрелке, как утверждается, были убиты 11 боевиков, в том числе два террориста-смертника. О потерях среди американцев не сообщается.
У США около 800 военнослужащих в Нигере, в том числе те, что участвуют в строительстве новой базы беспилотных летательных аппаратов в Агадесе.
Ранее в Сети появилось видео октябрьского боя против боевиков «Исламского государства», в котором погибли четверо американских «зеленых беретов» в Нигере. Запись сделала камера на шлеме одного из убитых спецназовцев. Опубликовали ее террористы.
Позже появилось подробное описание этого боя.
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