Водолазка не спасла: «Джобс в юбке» оказалась мошенницей

История самой молодой миллиардерши мира закончилась полным провалом — 34-летнюю основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс уличили в мошенничестве и обмане инвесторов. Теперь женщине придется выплатить штраф в размере $500 тыс., а также отказаться от руководящих должностей на ближайшие десять лет.

Будущее Кремниевой долины туманно

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение оштрафовать основателя и генерального директора компании Theranos Элизабет Холмс.

SEC выяснила, что Холмс совместно с бывшим президентом Theranos Рамешем Балвани обманным путем получила инвестиции в размере $700 млн Это мошенничество продолжалось в период с 2013 по 2015 год.

По данным комиссии, Холмс и Балвани объявили о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови. При этом оно называлось «более быстрым, дешевым и точным» аналогом тех продуктов, которые уже существовали на рынке.

Обвиняемые лгали инвесторам не только о функционале устройства, но и о своих связях с Министерством обороны США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Например, Холмс упоминала, что творение Theranos уже успешно используется американской армией в Афганистане , что не соответствовало истине.

Помимо прочего, Холмс и Балвани завышали финансовые показатели компании в презентациях для инвесторов, обещая достичь прибыли в $100 млн в 2014 году, когда на деле им удалось заработать всего $100 тыс.

Теперь 34-летней бизнесвумен, которую называли «будущим Кремниевой долины» и «Джобсом в юбке» придется выплатить $500 тыс. за обман инвесторов, а также отказаться от руководящих должностей на ближайшие десять лет. Кроме того, она должна вернуть 18,9 млн акций Theranos, которые получила в ходе мошеннической деятельности.

«История Theranos — важный урок для Кремниевой долины, — заявила директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско Джина Чой. — Инноваторы, которые мечтают о революции в технологии, обязаны сообщать инвесторам о том, что их продукт может сделать сегодня, а не о том, на что он будет способен когда-нибудь». Трудно быть Джобсом Сообщается, что за время работы Theranos с 2013 года компания успешно оказывала услуги в сфере медицинских анализов, но при этом использовала оборудование конкурентов. К сожалению, сотрудники Theranos так и не успели создать ту прорывную технологию, которую усиленно продвигала Холмс как свершившийся факт.

Создание бизнеса Theranos часто называли «историей успеха» Элизабет Холмс, хотя, конечно, она далека от биографии гениев, собирающих свои первые изобретения в гараже. Будущая бизнесвумен родилась в семье федерального чиновника и сотрудницы конгресса США . Ее отправили учиться на медицинский факультет в Стэнфордский университет, который он бросила через год после начала обучения.

Вместо учебы Холмс решила потратить сэкономленные родителями деньги на стартовый капитал Theranos. В конце 2014 года Элизабет Холмс впервые появилась в списке 400 богатейших людей Америки по версии Forbes , а ее состояние было оценено в $4,5 млрд Новый метод анализа крови, который предлагали в Theranos, сделал 31-летнюю женщину самой молодой миллиардершей в мире.

В качестве примера для подражания и своего кумира Элизабет Холмс называла Стива Джобса , сообщив о том, что хранит его биографию в своем офисе.

По словам девушки, она, как и основатель Apple , всегда верила, что ее идея изменит мир. Кстати, свой стиль Холмс также позаимствовала у Джобса — в ее гардеробе неизменно висели десятки одинаковых черных водолазок.

Тем не менее, в июне 2016 года доходы Холмс были пересмотрены, а ее состояние оценили в ноль после многочисленных слухов о некачественных анализах и расследовании со стороны федеральных агентств США. На разгромную статью Wall Street Journal , обвиняющую Theranos в мошенничестве, Холмс отреагировала мгновенно: «Вот, что бывает, когда ты пытаешься что-то изменить. Сначала они думают, что ты сумасшедшая, потом они с тобой борются, а в конце твоя технология меняет мир».

К сожалению, мечте Элизабет Холмс, в отличие от мечты Стива Джобса, так и не суждено было сбыться, а миру придется еще немного подождать.