Соединенные Штаты решили сменить посла в Азербайджане 

Стало известно об очередных кадровых перестановках среди американского истеблишмента. Свою службу в Баку завершает посол Роберт Секута. Об этом сообщил «Интерфакс».
Секута больше не будет представлять США в Азербайджане.
Действительно, я завершаю дипломатическую миссию в Азербайджане
— Роберт Секута.
Дипломат сообщил, что покинет Баку «в конце марта». О причинах своего отъезда он ничего не рассказал. О том, кто станет следующем американским послом в данной стране, также неизвестно. Роберт Секута был утвержден послом США в Азербайджане в декабре 2014 года.
Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о том, что объединяет Россию и Соединенные Штаты. Американский дипломат заявил, что дружба между странами крепнет по мере удачного решения общих задач. Хантсман поделился с журналистами и своими предпочтениями в области еды. Так, он отметил, что, выбирая между пивом и пельменями, предпочитает второй вариант.