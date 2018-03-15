Соединенные Штаты решили сменить посла в Азербайджане

Стало известно об очередных кадровых перестановках среди американского истеблишмента. Свою службу в Баку завершает посол Роберт Секута . Об этом сообщил «Интерфакс».

Азербайджане. Секута больше не будет представлять США

Действительно, я завершаю дипломатическую миссию в Азербайджане

— Роберт Секута.

Дипломат сообщил, что покинет Баку «в конце марта». О причинах своего отъезда он ничего не рассказал. О том, кто станет следующем американским послом в данной стране, также неизвестно. Роберт Секута был утвержден послом США в Азербайджане в декабре 2014 года.