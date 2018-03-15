Ещё
Соединенные Штаты решили сменить посла в Азербайджане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соединенные Штаты решили сменить посла в Азербайджане 

360tv.ru 15 марта 2018
Стало известно об очередных кадровых перестановках среди американского истеблишмента. Свою службу в Баку завершает посол Роберт Секута. Об этом сообщил «Интерфакс».
Секута больше не будет представлять США в Азербайджане.
Действительно, я завершаю дипломатическую миссию в Азербайджане
— Роберт Секута.
Дипломат сообщил, что покинет Баку «в конце марта». О причинах своего отъезда он ничего не рассказал. О том, кто станет следующем американским послом в данной стране, также неизвестно. Роберт Секута был утвержден послом США в Азербайджане в декабре 2014 года.
Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о том, что объединяет Россию и Соединенные Штаты. Американский дипломат заявил, что дружба между странами крепнет по мере удачного решения общих задач. Хантсман поделился с журналистами и своими предпочтениями в области еды. Так, он отметил, что, выбирая между пивом и пельменями, предпочитает второй вариант.
360tv.ru: последние новости
«Чулочного душителя» казнили в США спустя 30 лет после приговора «Путают континенты»: Госдума ответила Пентагону на слова об уничтожении России Невестка Дональда Трампа пришла пятой на соревнованиях по триатлону. Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле257
Поклонская «подложила свинью» Собчак317
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям28
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение