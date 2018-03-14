Ещё
Лоуренс Кудлоу возглавит Национальный экономический совет при Белом доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоуренс Кудлоу возглавит Национальный экономический совет при Белом доме 

ТАСС 14 марта 2018
ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу согласился стать главным экономическим советником президента США Дональда Трампа и возглавить Национальный экономический совет при администрации главы государства. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Ларри Кудлоу принял предложение занять пост помощника президента по экономической политике и директора Национального экономического совета", — сказала она. Ранее эту должность занимал Гэри Кон, который 6 марта объявил о своей отставке.
70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кудлоу был советником Трампа по разработке налоговой политики.
Сообщалось, что Кудлоу поддерживал взгляды Кона, который выступал против введения американских пошлин на импорт стали и алюминия, считая решения Трампа на этот счет ошибочными. Кон, в частности, убеждал хозяина Белого дома не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. Впоследствии Кон объявил о намерении уйти в отставку. Публично ни он, ни Белый дом не признавали, что причиной тому стало разногласие из-за таможенных пошлин на металлы, однако многие американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что советник уволился в знак протеста.
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплаты этих сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия. Пошлины вступят в силу через 15 дней с момента подписания распоряжения.
ТАСС: последние новости
Эрдоган: США должны вывести курдские отряды из Манбиджа для сотрудничества с Турцией В ЕС говорят о новых санкциях для сохранения сделки по иранскому атому СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля299
Джонсон отказался жать руку послу России205
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение