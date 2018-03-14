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Американский комик высмеял британскую позицию по Скрипалю
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Американский комик высмеял британскую позицию по России в деле Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: Reuters
На американском телеканале Comedy Central вышел комедийный сюжет о ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ведущий The Daily Show Тревор Ноа прокомментировал позицию Великобритании, которая подозревает Россию в «атаке» на Скрипаля, и требует ответа от Москвы.
«Значит и рассматривайте это как прямую атаку, потому что ответов от русских вы не дождетесь. Однажды я спросил русского, который час, так чувак раскусил ампулу с цианидом», — пошутил комик.
Ноа обратил внимание на то, что прямых доказательств участия России в отравлении нет.
«Их нашли отравленными. И все, такие, мол, это русские их отравили! Но откуда вы узнали, может, они просто британской пиццы поели?», — сказал ведущий.
Он также обыграл тот факт, что Россию обвинили в отравлении Скрипаля только потому, что вещество «Новичок» было разработано в СССР. «Это нападение может быть более „русским“, если бы людей придавило гигантским „Тетрисом“, — пошутил Ноа.
Затем ведущий напомнил зрителям, что „Путин сейчас главный в мире, и чем больше вы пытаетесь его прищемить, тем ему веселее“.
Также комик заявил, что президент России после победы в выборах Дональда Трампа стал „более дерзким“.
»Ему вообще пофиг на отравления. А когда он давал интервью Меган Келли, было впечатление, что он делал это только для того, чтобы поиздеваться над американцами на по их национальному телевидению», — сказал Ноа.
Видео на свой странице во «ВКонтакте» опубликовал комик Андрей Бочаров, который перевел сюжет на русский язык.
В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». Она также сказала, что Россия, скорее всего, ответственна за отравление Скрипаля.
Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.
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