Американский комик высмеял британскую позицию по Скрипалю

Американский комик высмеял британскую позицию по России в деле Скрипаля

Сергея Скрипаля. На американском телеканале Comedy Central вышел комедийный сюжет о ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ

«Значит и рассматривайте это как прямую атаку, потому что ответов от русских вы не дождетесь. Однажды я спросил русского, который час, так чувак раскусил ампулу с цианидом», — пошутил комик. Ведущий The Daily Show Тревор Ноа прокомментировал позицию Великобритании , которая подозревает Россию в «атаке» на Скрипаля, и требует ответа от Москвы

Ноа обратил внимание на то, что прямых доказательств участия России в отравлении нет.

«Их нашли отравленными. И все, такие, мол, это русские их отравили! Но откуда вы узнали, может, они просто британской пиццы поели?», — сказал ведущий.

Он также обыграл тот факт, что Россию обвинили в отравлении Скрипаля только потому, что вещество «Новичок» было разработано в СССР. «Это нападение может быть более „русским“, если бы людей придавило гигантским „Тетрисом“, — пошутил Ноа.

Затем ведущий напомнил зрителям, что „Путин сейчас главный в мире, и чем больше вы пытаетесь его прищемить, тем ему веселее“.

Также комик заявил, что президент России после победы в выборах Дональда Трампа стал „более дерзким“.

»Ему вообще пофиг на отравления. А когда он давал интервью Меган Келли, было впечатление, что он делал это только для того, чтобы поиздеваться над американцами на по их национальному телевидению», — сказал Ноа.

Видео на свой странице во «ВКонтакте» опубликовал комик Андрей Бочаров , который перевел сюжет на русский язык.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». Она также сказала, что Россия, скорее всего, ответственна за отравление Скрипаля.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.