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По всей Америке прошли акции школьников против оружия
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По всей Америке прошли акции школьников против оружия 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Акции в память о жертвах учиненного месяц назад подростком расстрела 17 человек в школе Флориды прошли по всей территории США в среду.
Акция, получившая название "Национальный день прогула" (National Walkout Day), проходит в каждом часовом поясе страны с 10 утра и длится 17 минут — по минуте в память о каждом погибшем во Флориде 14 февраля. Всего, как сообщили организаторы, по стране пройдут более 2,5 тысяч акций.
Как сообщают местные СМИ, в крупных городах и небольших населенных пунктах тысячи школьников маршируют, собираются на площадях или устраивают лежачие демонстрации, несмотря на то, что многим из них участие в акции будет зачтено как прогул. Так, руководство школьного округа Монтгомери штата Мэриленд распространило предписание ученикам в интересах безопасности не покидать территорию школы, многие направились в столицу самостоятельно или в сопровождении родителей.
В Winston Churchil Hight School в пригороде Вашингтона около сотни учеников вышли на стадион, где зачитали имена 17 погибших во Флориде. Как пояснили РИА Новости наблюдавшие за акцией родители и сотрудники школы, подавляющее большинство учащихся школы, рассчитанной на более 2 тысяч человек, направились на акцию в столице. Несмотря на морозную и ветреную погоду, подростки провели на улице более 20 минут, после чего вернулись в здание школы, чтобы продолжить учебный день.
"Такие акции проходят сегодня по всей стране, мы не можем больше молчать", — рассказала РИА Новости участник акции ветеран государственной системы образования округа Монтгомери. По ее словам, главное требование родителей американских школьников — "контроль оборота оружия".
"В отличие от предыдущих трагедий, Флорида может стать поворотным моментом, сейчас пострадали не малыши, как в Сэнди-Хук, а подростки, у которых уже есть голос", — отметила собеседница агентства, отказавшаяся назвать свое имя российскому СМИ.

Вооружать школьную охрану абсурдно

Как считают собравшиеся у школы взрослые, в США смогли изменить отношение к курению в обществе, были существенные перемены в отношении вождения в нетрезвом виде, теперь необходимо изменить и ситуацию с оружием. У некоторых из них на груди наклейка в поддержку движения "Матери требуют действий в отношении оружия в Америке" (Moms Demand Actions for gun sense in America).
О том, каких именно действий требуют родители от правительства, активисты не уточняют, но едины во мнении, что не готовы к вооружению сотрудников школ, как предложил президент США.
"Это школы! Я не хочу оружия в ней, тогда безопаснее будет оставаться дома, предложения о том, что вооружение учителей и сотрудников сделает школы безопаснее, абсурдны!" — считает участница акции, проработавшая в государственной школе более 30 лет.
Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.
После трагедии во Флориде президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной стрелковой ассоциацией.
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