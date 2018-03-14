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СМИ: Трамп заставил Тиллерсона съесть несвежий салат
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СМИ: Трамп заставил Тиллерсона съесть несвежий салат 

Газета.Ru 14 марта 2018
Президент США Дональд Трамп заставил занимавшего пост госсекретаря Рекса Тиллерсона съесть завядший салат, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года во время азиатского тура Трампа. Когда в зал, где находились представители делегации США, принесли тарелки с «Цезарем», в котором были завядшие листья салата, американский президент распорядился, чтобы Тиллерсон его съел, потому что волновался, что несъеденный салат обидит представителей Китая.
"Рекс, ешь салат", — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что врач американского президента Дональда Трампа посоветовал ему отказаться от фастфуда и перейти на здоровую пищу, чтобы избежать ожирения.
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