СМИ: Трамп заставил Тиллерсона съесть несвежий салат

Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года во время азиатского тура Трампа. Когда в зал, где находились представители делегации США, принесли тарелки с «Цезарем», в котором были завядшие листья салата, американский президент распорядился, чтобы Тиллерсон его съел, потому что волновался, что несъеденный салат обидит представителей Китая

"Рекс, ешь салат", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что врач американского президента Дональда Трампа посоветовал ему отказаться от фастфуда и перейти на здоровую пищу, чтобы избежать ожирения.