ЦРУ возглавила «Джеймс Бонд в юбке»

Центральное разведывательное управление США возглавит крайне любопытная фигура. Во-первых, директором ЦРУ впервые станет женщина, и во-вторых — человек, уже сейчас ставший прототипом некоторых кинематографических персонажей. Чем известна Джина Шери Хэспел и каким образом изменится под ее руководством главное разведывательное ведомство Вашингтона?

Достоверно неизвестно, на основании каких таких заслуг директор ЦРУ Майк Помпео (проработавший на этой должности около года) объявлен президентом США чуть ли не лучшим специалистом по внешней политике. Но факт остается фактом: Помпео назначен на должность государственного секретаря. На освободившееся место директора ЦРУ президент Трамп назначил Джину Хэспел, до этого занимавшую пост первого заместителя директора, главу Управления по оперативной работе. И она стала первой женщиной во главе крупнейшей американской разведывательной службы. Что это за человек?

Джина Хэспел резко пошла на повышение год назад, когда в феврале 2017 года Дональд Трамп назначил ее первым заместителем директора ЦРУ. Тогда она тоже считалась «первой женщиной» на таком посту, но формально это не так. До нее эту должность занимала Эврил Хэйнс, креатура Обамы, но Хэйнс была политическим назначенцем и долго не продержалась. А Хэспел — плоть от плоти оперативный сотрудник ЦРУ, прошедшая весь карьерный путь в одном ведомстве на исключительно тяжелой работе. Тогда ее повышение сочли попыткой Трампа успокоить кадровых сотрудников ЦРУ. Те явно опасались за свои позиции из-за назначения «постороннего» конгрессмена Помпео главой ЦРУ и начатых им масштабных реформ ведомства.

Предыдущие жизнь и деятельность Джины Шери Хэспел, 1956-го года рождения, англосаксонки, белой, протестантки, на службе в ЦРУ с 1985 года, покрыты флёром таинственности и Голливуда . И это не фигура речи. В знаменитом как бы «документально-художественном» («по мотивам реальных событий») фильме о многолетних поисках и уничтожении Бен Ладена Zero Dark Thirty (в нашем прокате «Цель №1») есть такой персонаж — Майя, высокопоставленная сотрудница ЦРУ, хладнокровно руководящая пытками пойманных террористов. В фильме ей чуть за тридцать, у нее несгибаемый характер, чудовищный жизненный опыт и воинственный нрав. В пропагандистской книге аналогичного содержания под названием No Easy Day, посвященной, правда, в основном героизации «морских котиков», аналогичный персонаж — крайне жестокая женщина из ЦРУ, « Джеймс Бонд в юбке», руководящая допросами, пытками и операцией по уничтожению Бен Ладена, выведена под именем «Джена».

Так вот, это все — правда. Кроме возраста, тут Голливуд польстил на целых четверть века. И про пытки, и про воинственный нрав, и про склонность к нарушению любых законов ради достижения результата, и про «Джеймса Бонда в юбке» и про корпоративную солидарность. Все это реальный человек — Джина Хэспел.

Президент Обама назначил Хэспел начальником Национальной службы тайных операций (clandestine service) в феврале 2013 года, но такое назначение возбудило Конгресс. Формально должности замдиректора ЦРУ не требуют утверждения Конгрессом, но обозленная на ЦРУ комиссия Конгресса установила, что Джина Хэспел лично руководила одной из тайных тюрем разведки в Таиланде под названием «Кошачий глаз» и участвовала в пытках заключенных, включая знаменитую пытку водой.

Нашлись и непосредственные потерпевшие: саудовцы Абу Зубайда и Абд ар-Рахим ан-Насри, которых Хэспел купала в бочке головой вниз. Они дали показания против Хэспел. Более того, дотошные конгрессмены докопались до того, что именно Хэспел в 2005 году руководила уничтожением видеозаписей «экстремальных допросов», а это уже называется сокрытие улик. Началось уголовное расследование, которое могло привести «Джеймса Бонда в юбке» если не за решетку, то как минимум на пенсию. Однако по соображениям высшей целесообразности уголовное дело прикрыли, и Хэспел стараниями Барака Обамы вывели из-под удара. В результате она оказалась как бы чистой перед юридической системой: второй раз преследовать ее за одно и то же нельзя, что делает Хэспел уже сейчас «проходимой» кандидатурой через Конгресс. Правда, должности начальника тайных операций она тогда быстро лишилась, и ее пост (тоже на короткий период) заняла другая женщина — Одри Томасон.

За 30 лет службы Хэспел работала исключительно за пределами Соединенных Штатов и возглавляла несколько зарубежных резидентур. В каких странах — официально не сообщается. Помпео утверждал, что она «обладает большим опытом оперативной работы за рубежом». Но при этом она «образцовый сотрудник разведки и настоящий патриот». Он также назвал ее «хорошо зарекомендовавшим себя лидером, обладающим сверхъестественной способностью добиваться решения поставленных задач и вдохновлять тех, кто ее окружает».)

Это — да, кто бы спорил. И «добиваться решения» и «вдохновлять» она может. Абу Зубайд очень красноречиво рассказывал про «вдохновлять». Он, конечно, террорист законченный, но они ему в итоге левый глаз выбили.

Впрочем, Трамп неоднократно высказывался за целесообразность применения пыток к подозреваемым в терроризме, и в целом фигура Джины Хэспел, несомненно, импонирует ему лично. Она не склонна к администрированию, но общий курс реформ, которые начал Помпео, вполне схож с ее образом мысли как старого оперативника. ЦРУ, как и при Помпео, продолжит возвращаться к старым, проверенным методам: агентурной разведке, тайным операциям и оказанию физического давления на оппонентов. Нас явно покидают времена «мягкой силы» и прочих НКО. Кроме того, Хэспел будет наверняка отказываться от многочисленных инструкций, регламентирующих практически все стороны работы и даже быта оперативных работников. Вряд ли оперативников совсем уж спустят с поводка, но можно предсказать, что число переодетых бомжами третьих секретарей посольства по культуре на улицах Москвы возрастет в разы.

В ЦРУ сохранился широкий слой фанатиков оперативной работы, полностью лишенных представления о разнице между добром и злом, если дело касается донесения до неразумных аборигенов факела демократии. И Хэспел несомненно возглавит эту группу товарищей. В нынешней обстановке, когда в американском правящем классе всерьез возобладали представления о новом витке холодной войны и крупномасштабном противостоянии с Россией Китаем , эти люди в какой-то момент были обязаны победить во внутривидовой борьбе в ЦРУ. Оперативный Директорат снова станет основным, а анализ информации переместится из кабинетов «высоколобых» аналитиков непосредственно в Белый Дом. Этот процесс запустил Помпео, сокративший сотни ставок приглашенных аналитиков.

Трамп и сам не слишком доверяет выходцам из университетских кругов, заправлявших внешней политикой и армией при Обаме. Брутальные оперативники типа Хэспел ему куда более понятны. С одной стороны, это, может быть, и неплохо: в американском университетском и околонаучном сообществе русофоб на русофобе, да и сторонников американского мессианства там более чем достаточно. С другой стороны, поколение оперативников с горящими глазами тоже недалеко от них ушло. А утрата страноведческих знаний приводит к тому, что штампы поведения с людьми типа Зубайда легко распространяются на весь мир.

Не то, чтобы они начали всех сразу пытать. Просто разделение на «свой-чужой» будет более радикальным.