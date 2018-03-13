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Трамп повысил Хезер Науэрт до и.о. госсекретаря 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп назначил официального представителя госдепа Хезер Науэрт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии, сообщил Белый дом.
Науэрт с апреля 2017 года работала официальным представителем госдепартамента.
Ее предшественник на посту замгоссекретаря Стив Голдштейн был уволен во вторник вместе со своим шефом, главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.
Науэрт, как и предыдущие официальные представители госдепартамента, на посту публичного представителя госдепа запомнилась пикировками с журналистами. Науэрт 48 лет, в прошлом она была ведущей телеканала Fox News.
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