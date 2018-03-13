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Правозащитники выступили против Помпео и Хаспел
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Правозащитники в США считают Помпео и Хаспел неподходящими руководителями 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Американские правозащитники заявляют, что ни Майкл Помпео, ни Джина Хаспел не подходят для роли руководителей таких ведомств, как госдепартамент и ЦРУ.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп назначил директора ЦРУ Майкла Помпео главой госдепартамента. Заместитель Помпео Джина Хаспел в свою очередь заняла пост директора разведывательного ведомства.
"Она (Хаспел) не подходит для роли руководителя ЦРУ. Мы также против назначения Майка Помпео главой госдепартамента, поскольку он как "сорвавшаяся с лафета пушка" действует, прежде чем подумать. Для работы на высшем дипломатическом посту требуется противоположный темперамент", — заявил глава Центра конституционных прав (CCR) Винсент Уоррен.
В заявлении CCR также говорится, что вместо повышения в должности Хаспел должна быть привлечена к ответственности в связи с ее участием в программе пыток ЦРУ.
В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.
Согласно докладу Amnesty International о нарушениях прав человека в мире-2017/18, существует информация, что в 2002 году Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде, где в это время у ЦРУ была тайная тюрьма. В этой тюрьме пытали как минимум двух человек, похищенных спецслужбами.
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