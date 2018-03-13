Правозащитники выступили против Помпео и Хаспел

Правозащитники в США считают Помпео и Хаспел неподходящими руководителями

ЦРУ. Американские правозащитники заявляют, что ни Майкл Помпео , ни Джина Хаспел не подходят для роли руководителей таких ведомств, как госдепартамент

"Она (Хаспел) не подходит для роли руководителя ЦРУ. Мы также против назначения Майка Помпео главой госдепартамента, поскольку он как "сорвавшаяся с лафета пушка" действует, прежде чем подумать. Для работы на высшем дипломатическом посту требуется противоположный темперамент", — заявил глава Центра конституционных прав (CCR) Винсент Уоррен. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп назначил директора ЦРУ Майкла Помпео главой госдепартамента. Заместитель Помпео Джина Хаспел в свою очередь заняла пост директора разведывательного ведомства.

В заявлении CCR также говорится, что вместо повышения в должности Хаспел должна быть привлечена к ответственности в связи с ее участием в программе пыток ЦРУ.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды , которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде