Хиллари Клинтон госпитализировали в Индии

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию . Об этом сообщает индийский портал Daily News and Analysis.

Инцидент произошел в городе Джодхпур . По данным портала, Клинтон поскользнулась в ванной в гостинице и повредила запястье.

После этого Клинтон пожаловалась на сильную боль, и ее доставили в больницу. Там ей сделали рентгеновский снимок и диагностировали трещину в кости запястья.

Помощники Клинтон связались с ее докторами из США, и те посоветовали экс-госсекретарю наложить тугую повязку на место травмы.