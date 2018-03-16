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Хиллари Клинтон госпитализировали в Индии
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Хиллари Клинтон госпитализировали в Индии 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон оказалась в больнице в ходе поездки в Индию. Об этом сообщает индийский портал Daily News and Analysis.
Инцидент произошел в городе Джодхпур. По данным портала, Клинтон поскользнулась в ванной в гостинице и повредила запястье.
После этого Клинтон пожаловалась на сильную боль, и ее доставили в больницу. Там ей сделали рентгеновский снимок и диагностировали трещину в кости запястья.
Помощники Клинтон связались с ее докторами из США, и те посоветовали экс-госсекретарю наложить тугую повязку на место травмы.
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