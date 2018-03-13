Генерал США признал, что Асад побеждает в гражданской войне в Сирии

"Что касается гражданской войны, то, как представляется, здесь преобладает режим (сирийского президента Башара Асада — прим. ТАСС)", — отметил он, отвечая на вопрос законодателей, кто побеждает в войне.

Москва. Представители оппозиции действующей власти, по версии Вотела, остались только в Восточной Гуте (пригороде Дамаска ) и Идлибе, где они «по-прежнему контролируют некоторую территорию». «Поэтому они создают некоторую угрозу режиму», — сказал он, добавив, что Дамаску оказывает поддержку Тегеран

При этом он отказался отвечать на вопрос сенаторов, сможет ли оппозиция «свергнуть Асада в течение следующего года». Генерал также не стал отвечать на вопрос о том, продолжают ли США настаивать на уходе сирийского президента со своего поста.

Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем и не допустить разрастания мятежа, но политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа (прежде всего со стороны Саудовской Аравии , Катара, Турции , США и ряда стран ЕС ) способствовала эскалации конфликта.

За время вооруженного противостояния, по данным ООН, более 330 тыс. человек погибли и около 13 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн человек).