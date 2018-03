Умер рэпер Крейг Мак

В США умер рэп-музыкант Крейг Мак, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Variety. Рэперу было 49 лет.

Как сообщает издание, смерть наступила «от естественных причин».

В 1995 году хит Крейга Мака Flava in Ya Ear был номинирован на премию «Грэмми». Другая известная работа музыканта — песня Get Down.

В 1997 году после выхода второго альбома Мак ушел из шоу-бизнеса и посвятил себя религии.