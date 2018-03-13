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Тиллерсона уволили насильно
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Стали известны подробности увольнения Тиллерсона 

Рамблер 1 час назад
Рекс Тиллерсон собирался остаться на своем посту, заявил заместитель госсекретаря США Стив Голдштейн.
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«Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности», — цитирует Голдшейна РИА «Новости».
Заместитель главы Госдепа сообщил, что президент страны Дональд Трамп не обсуждал с Тиллерсоном его возможное увольнение. Он также заявил, что не знает причин этого решения.
Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала CBS сказал, что давно обсуждал с Рексом Тиллерсоном его возможную отставку.
«Мы хорошо ладили, но у нас были разногласия по некоторым вопросам», — пояснил Трамп.
«Думаю, что Рекс теперь станет намного счастливее», — заключил американский президент.
Ранее Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на эту должность бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.
 Ещё 1 источник 
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