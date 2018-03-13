Трамп отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля

Ранее 13 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва запросила доступ к материалам дела Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом. Министр указал, что Лондон должен был обратиться к России за разъяснениями, «прежде чем ставить ультиматумы».

Днем ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», якобы разработанным в Советском Союзе. Она потребовала от Москвы предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия . В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию «к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства».

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.